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    Затриманим в українських аеропортах хасидам знадобилася швидка допомога

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    Іноземцям в аеропорту викликали швидку допомогу - Затриманим в українських аеропортах хасидам знадобилася швидка допомога
    Іноземцям в аеропорту викликали швидку допомогу

    Іноземці почали втрачати свідомість

    Громадяни Ізраїлю, які перебувають з третьої години ночі в аеропортах Києва, Одеси і Запоріжжя без їжі і води, почали втрачати свідомість. Про це повідомляє Міжнародний благодійний фонд ім. Рабі Нахмана.

    Іноземцям в аеропортах викликають швидку допомогу.

    Громадяни Ізраїлю вважають, що причиною такого затримання є те, що вони прямували до Умані на святкування Рош-Га-Шана.

    Крім того, фонд ім. Рабі Нахмана повідомляє, що його Facebook-сторінку заблоковано з незрозумілих причин. Наразі фонд займається відновленням сторінки.

    Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

    Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

    Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

    Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

    Читайте також: Мер Умані проти хасидів: Держава повинна взяти сміливість і повідомити Ізраїль: їхати не треба!
    прикордонники Київ Ізраїль аеропорт хасиди
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