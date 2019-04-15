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    Технології

    Ізраїльські вчені першими у світі надрукували «живе» серце

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    <div class="post-item__photo-author">Створено перше дієздатна серце на 3D-принтері</div> - Ізраїльські вчені першими у світі надрукували «живе» серце
    Створено перше дієздатна серце на 3D-принтері
    Фото: Amir Cohen

    Орган, створений за допомогою 3D-принтера, має розмір близько 2,5 сантиметрів

    Серце з людської тканини вдалося вперше надрукувати на 3D-принтері. Про таке досягнення повідомила в понеділок, 15 квітня, група ізраїльських дослідників з Університету Тель-Авіва.

    За словами керівника групи вчених Таля Двіра, це досягнення може спричинити справжній прорив у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями, передає агенція новин AFP.

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    Крім того, дослідники сподіваються, що завдяки новій технології вдасться значно зменшити ризик того, що організм сприйматиме трансплантоване серце як чужорідний орган. Хоч надрукувати прототип людського серця на 3D-принтері вдавалося й раніше, однак тодішні прототипи не мали "клітин та кров'яних судин", запевняють науковці. Нині революційним стало й те, що матеріал для 3D-друку походив від самого пацієнта, чого досі не було.

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    Ізраїльські вчені першими у світі надрукували «живе» серце
    Ізраїльські вчені першими у світі надрукували «живе» серце
    Ізраїльські вчені першими у світі надрукували «живе» серце
    Ізраїльські вчені першими у світі надрукували «живе» серце

    Представлений в медичній лабораторії Університету Тель-Авіва 3D-надрукований прототип людського серця завбільшки з вишню, але має судини й шлуночки. Утім, прототип цей нерухомий, тобто не пульсує взагалі.

    Хоч ізраїльські вчені й розглядають 3D-друк як "багатонадійний спосіб" випуску здорових людських органів, утім, поки до цього справа справді дійде, потрібно подолати ще «багато труднощів», визнають дослідники, про що вони самі написали в спеціалізованому виданні Advanced Science.

     

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    Ізраїль медицина технології наука
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