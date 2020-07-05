Китай запустив супутник для дослідження космічного середовища



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Китай успішно вивів на задану орбіту супутник, призначений для проведення досліджень космічного середовища

Попередній запуск експериментальних супутників відбувся наприкінці травня

Китай успішно вивів на орбіту супутник для проведення досліджень космічного середовища та відповідних технологічних експериментів.

Про це повідомляє Сіньхуа в неділю, 5 липня.

«Китай в неділю з космодрому Цзюцюань на північному заході країни успішно вивів на задану орбіту супутник, призначений для проведення досліджень космічного середовища і відповідних технологічних експериментів», – йдеться в повідомленні.

Попередній запуск експериментальних супутників серії Shiyan – Xinjishu Shiyan-G і Xinjishu Shiyan-H – відбувся наприкінці травня. Ці апарати призначені для випробування нових технологій у сфері передачі даних дистанційного зондування Землі.

Нагадаємо, 1 червня китайська ракета вивела на орбіту два супутники, які планується використовувати для широкого спектра робіт. Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX 8 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink. Два супутники дистанційного зондування компанії BlackSky призначені для мультиспектральної зйомки Землі.

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