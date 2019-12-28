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    Технології

    Китай запустив у космос ракету-носій з телекомунікаційним супутником

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    Запуск&nbsp;ракети-носія &laquo;Чанчжен-5&raquo; - Китай запустив у космос ракету-носій з телекомунікаційним супутником
    Запуск ракети-носія «Чанчжен-5»

    Останнім часом влада Китаю вкладає значні кошти в розвиток космічної індустрії

    Китай у п’ятницю здійснив перший після невдачі 2017 року запуск потужної ракети-носія «Чанчжен-5» з телекомунікаційним супутником на борту.

    Ракету запустили з космодрому з космодрому на острові Хайнань в Південно-китайському морі. Це вже третій пуск ракети такої серії – після успішного в 2016 році і невдалого – позаторік.

    За стартом ракети стежили тисячі місцевих жителів, запуск також транслювали в інтернеті.

    Офіційні особи китайського космічного агентства заявили, що в цьому польоті будуть тестувати ключові технології для майбутніх місій.

    Останнім часом влада Китаю вкладає значні кошти в розвиток космічної індустрії. Китай, зокрема, бере активну участь в новій місячної гонці – не пізніше ніж у 2030 році країна планує запустити на Місяць пілотовану місію, а згодом побудувати на ній базу.

    Раніше повідомлялося, російський пілотований космічний корабель «Орел» не зміг злетіти в космос, оскільки його вага не призначена для польотів на Місяць. Перевищення ваги пілотованого транспортного корабля складає 2,3 т.

    Джерело: Радіо Свобода

    Китай технології космос ракета
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