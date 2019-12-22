Космічний корабель Starliner повернувся на Землю



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Starliner не вдалось приєднатися до МКС Фото компанії Boeing

Він здійснив м’яку посадку у штаті Нью-Мексико

Американський космічний корабель Starliner компанії Boeing, якому не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС), у неділю, 22 грудня, успішно повернувся на Землю, повідомило NASA. Він здійснив м’яку посадку на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, - повідомляє DW.

Перед посадкою на спусковій капсулі корабля розкрилися парашути. Капсула, що спускається вперше, здійснила м’яку наземну посадку. Всі попередні американські апарати здійснювали посадку на воду.

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) December 22, 2019

Starliner, створений для майбутніх польотів американських астронавтів на орбіту, був запущений 20 грудня до МКС ракетою- носієм Atlas V, що стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Ракета успішно вивела тестовий непілотований корабель на суборбітальну траєкторію.

Однак після цього на кораблі виникла проблема, пов’язана зі збоєм системи розрахунку часу роботи двигунів, в результаті якої він вийшов на нештатну, нижчу орбіту для зближення з МКС. Через це корабель перевитратив паливо, і стикування з МКС стало неможливим. У неділю корабель почав сходження з орбіти з висоти 250 кілометрів. Наразі МКС перебуває на орбіті понад 400 кілометрів.

Нагадаємо, Boeing Co. розглядає можливість припинення або скорочення випуску літаків 737 MAX у зв’язку із затягуванням терміну їх повернення в експлуатацію. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розкритикувало Boeing за недостатньо швидку передачу відомостей, необхідних регулятору для сертифікації літака.

Як повідомлялося, російський пілотований космічний корабель «Орел» не зміг злетіти в космос, оскільки його вага не призначена для польотів на Місяць. Перевищення ваги пілотованого транспортного корабля складає 2,3 т.