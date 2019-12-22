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    У світі

    Космічний корабель Starliner повернувся на Землю

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    <p>Starliner не вдалось приєднатися до МКС</p> - Космічний корабель Starliner повернувся на Землю

    Starliner не вдалось приєднатися до МКС

    Фото компанії Boeing

    Він здійснив м’яку посадку у штаті Нью-Мексико

    Американський космічний корабель Starliner компанії Boeing, якому не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС), у неділю, 22 грудня, успішно повернувся на Землю, повідомило NASA. Він здійснив м’яку посадку на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, - повідомляє DW.

    Перед посадкою на спусковій капсулі корабля розкрилися парашути. Капсула, що спускається вперше, здійснила м’яку наземну посадку. Всі попередні американські апарати здійснювали посадку на воду.

    Starliner, створений для майбутніх польотів американських астронавтів на орбіту, був запущений 20 грудня до МКС ракетою- носієм Atlas V, що стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Ракета успішно вивела тестовий непілотований корабель на суборбітальну траєкторію.

    Однак після цього на кораблі виникла проблема, пов’язана зі збоєм системи розрахунку часу роботи двигунів, в результаті якої він вийшов на нештатну, нижчу орбіту для зближення з МКС. Через це корабель перевитратив паливо, і стикування з МКС стало неможливим. У неділю корабель почав сходження з орбіти з висоти 250 кілометрів. Наразі МКС перебуває на орбіті понад 400 кілометрів.

    Нагадаємо, Boeing Co. розглядає можливість припинення або скорочення випуску літаків 737 MAX у зв’язку із затягуванням терміну їх повернення в експлуатацію. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розкритикувало Boeing за недостатньо швидку передачу відомостей, необхідних регулятору для сертифікації літака.

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    Як повідомлялося, російський пілотований космічний корабель «Орел» не зміг злетіти в космос, оскільки його вага не призначена для польотів на Місяць. Перевищення ваги пілотованого транспортного корабля складає 2,3 т.

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