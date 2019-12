Космічний корабель Starliner повернувся на Землю

Він здійснив м’яку посадку у штаті Нью-Мексико

Американський космічний корабель Starliner компанії Boeing, якому не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС), у неділю, 22 грудня, успішно повернувся на Землю, повідомило NASA. Він здійснив м’яку посадку на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, - повідомляє DW.

Перед посадкою на спусковій капсулі корабля розкрилися парашути. Капсула, що спускається вперше, здійснила м’яку наземну посадку. Всі попередні американські апарати здійснювали посадку на воду.

