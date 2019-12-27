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    У світі

    Європейська космічна агенція показала кригу на Марсі

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    Європейська космічна агенція показала кригу на Марсі

    На фото потрапив кратер діаметром сім кілометрів, який розташовується в північних широтах Червоної планети

    Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало знімок кратера на Марсі, що заповнює крига.

    Як повідомляє DT.ua, знімок зробив апарат Trace Gas Orbiter 26 жовтня.

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    Зазначається, що на зображення потрапив кратер діаметром сім кілометрів, який розташовується в північних широтах Червоної планети.

    Науковці пишуть, що знімок був зроблений рано вранці, сонячне світло падає на поклади криги в кратері. Вона покриває дно кратера, стінки і частково навколишнє поверхню.

    космос
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