Європейська космічна агенція показала кригу на Марсі



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На фото потрапив кратер діаметром сім кілометрів, який розташовується в північних широтах Червоної планети

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало знімок кратера на Марсі, що заповнює крига.

Як повідомляє DT.ua, знімок зробив апарат Trace Gas Orbiter 26 жовтня.

Зазначається, що на зображення потрапив кратер діаметром сім кілометрів, який розташовується в північних широтах Червоної планети.

Науковці пишуть, що знімок був зроблений рано вранці, сонячне світло падає на поклади криги в кратері. Вона покриває дно кратера, стінки і частково навколишнє поверхню.