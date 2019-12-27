Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі



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Космічний апарат «Січ-2-1» виготовили у конструкторському бюро «Південне»

Конструкторське бюро «Південне» цього року завершило збирання льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1».

Про це пресслужба КБ «Південне» повідомила у Facebook.

«Вже розпочаті випробовування льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що КБ продовжує збирати льотний зразок космічного апарата наукового призначення «Мікросат-М». Завершити його збирання та розпочати випробування планується у 2020 році.

Як поінформували у «Південному», в межах реалізації проєктів супутникових платформ наукового і прикладного призначення CubeSat і YuzhSat-1 конструкторське бюро вже на етапі виготовлення і відпрацювання комплектуючих.

Крім того, у 2019 році виготовлено і випробувано дослідну конструкцію двигунної установки та габаритно-динамічний макет супутника GS-1 формату CubeSat. Вже проведені функціональні випробування транспортно-пускового контейнера. Також проведено перший етап вогневих випробувань дослідної двигунної установки малої тяги на «зеленому» монопаливі.

Завершити збирання льотних моделей цих космічних апаратів на підприємстві планують у 2020 році.

У наступному році КБ «Південне» планує виготовити габаритно-динамічний макет космічного апарата «Січ-2М» для оптико-електронного спостереження Землі високого розрізнення, який забезпечить Україну власними високоякісними цифровими знімками заданих ділянок земної поверхні у панхроматичному, багатоспектральному й інфрачервоному діапазонах.