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    Наука та освіта

    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі

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    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі

    Космічний апарат «Січ-2-1» виготовили у конструкторському бюро «Південне»

    Конструкторське бюро «Південне» цього року завершило збирання льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1».

    Про це пресслужба КБ «Південне» повідомила у Facebook.

    «Вже розпочаті випробовування льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», - йдеться в повідомленні.

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    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі
    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі
    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі
    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі
    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі
    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі
    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі
    Україна випробовує космічний апарат для зондування Землі

    Зазначається, що КБ продовжує збирати льотний зразок космічного апарата наукового призначення «Мікросат-М». Завершити його збирання та розпочати випробування планується у 2020 році.

    Як поінформували у «Південному», в межах реалізації проєктів супутникових платформ наукового і прикладного призначення CubeSat і YuzhSat-1 конструкторське бюро вже на етапі виготовлення і відпрацювання комплектуючих.

    Крім того, у 2019 році виготовлено і випробувано дослідну конструкцію двигунної установки та габаритно-динамічний макет супутника GS-1 формату CubeSat. Вже проведені функціональні випробування транспортно-пускового контейнера. Також проведено перший етап вогневих випробувань дослідної двигунної установки малої тяги на «зеленому» монопаливі.

    Завершити збирання льотних моделей цих космічних апаратів на підприємстві планують у 2020 році.

    У наступному році КБ «Південне» планує виготовити габаритно-динамічний макет космічного апарата «Січ-2М» для оптико-електронного спостереження Землі високого розрізнення, який забезпечить Україну власними високоякісними цифровими знімками заданих ділянок земної поверхні у панхроматичному, багатоспектральному й інфрачервоному діапазонах.

    технології космос Україна
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