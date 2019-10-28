Tesla назвала нову дату випуску довгоочікуваного електромобіля Model Y



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Спочатку кросовер почнуть виробляти на основному заводі у Фремонті, штаті Каліфорнія, а потім на китайському заводі у Шанхаї

Перші автомобілі Tesla Model Y зійдуть з конвеєра вже влітку 2020 року

Старт виробництва компактного кросовера Tesla Model Y планувався у кращому випадку на осінь 2020 року. Але раптово дату пересунули на цілий квартал назад – на літо наступного року!

У Tesla кажуть, що на даний момент встановлюють заводське обладнання для виготовлення новинки. Але досвід ефективного запуску роботи Шанхайської фабрики Gigafactory дозволив значно прискорити процедуру і додати оптимізму босам американської компанії.

Спочатку кросовер почнуть виробляти на основному заводі у Фремонті, штаті Каліфорнія, де спеціально створена додаткова, п'ята за рахунком складальна лінія. Але з часу Tesla Model Y, що має стати найбільш затребуваним електрокаром компанії, почнуть складати на новому китайському заводі Gigafactory 3 в Шанхаї. До речі, вже зараз на цьому заводі випускають пробні партії Model 3.

Але на цьому позитивні новини не закінчилися. Виявляється, компанія закінчила третій квартал 2019 року з чистим прибутком в $143 млн. І на цьому ще не все. Tesla хоче створити своєрідну з’єднувальну ланку між американською і китайською фабрикою, тому вже активно шукає майданчик для будівництва ще однієї Gigafactory на території Європи з метою виробництва тих же Model 3 і Model Y. Причому будівництво хочуть вже в 2021 році!

Ну, і під кінець, ще одна гарна новина: в 2020 році американці планують запропонувати лімітовані серії вантажівки Semi truck.