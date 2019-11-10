  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Названа несподівана причина агресивного раку

    • Розсилка
    Вчені Бейлорского університету в США виявили механізм, за допомогою якого клітини захищаються від шкідливого впливу сонячного світла на ДНК - Названа несподівана причина агресивного раку
    Вчені Бейлорского університету в США виявили механізм, за допомогою якого клітини захищаються від шкідливого впливу сонячного світла на ДНК

    Пухлини можуть почати рости зі стовбурових клітин, що знаходяться в волосяних фолікулах і визначають колір волосся - науковці

    Вчені Нью-Йоркського університету (США) визначили новий механізм виникнення агресивного раку шкіри. Пухлини можуть почати рости зі стовбурових клітин, що знаходяться в волосяних фолікулах і визначають колір волосся.

    Про це повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress.

    Дослідники виявили, що онкогенні пігментні клітини мігрують з фолікул до зовнішнього шару шкіри, де починає розвиватися меланома. Злоякісні клітини починають розмножуватися в епідермісі, після чого проникають в більш глибокі шари шкіри. Ці клітини втрачають маркери фолікулярного походження і набувають характеристики клітин інших шкірних тканин.

    Раніше, в липні, повідомлялося, що вчені Бейлорского університету в США виявили механізм, за допомогою якого клітини захищаються від шкідливого впливу сонячного світла на ДНК. При цьому відновлювальний білок Rad4 / XPC зв'язується з пошкодженим фрагментом ДНК для запуску процесу репарації генетичного матеріалу.

    здоров'я США рак ДНК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ