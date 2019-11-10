Названа несподівана причина агресивного раку



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Вчені Бейлорского університету в США виявили механізм, за допомогою якого клітини захищаються від шкідливого впливу сонячного світла на ДНК

Пухлини можуть почати рости зі стовбурових клітин, що знаходяться в волосяних фолікулах і визначають колір волосся - науковці

Вчені Нью-Йоркського університету (США) визначили новий механізм виникнення агресивного раку шкіри. Пухлини можуть почати рости зі стовбурових клітин, що знаходяться в волосяних фолікулах і визначають колір волосся.

Про це повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress.

Дослідники виявили, що онкогенні пігментні клітини мігрують з фолікул до зовнішнього шару шкіри, де починає розвиватися меланома. Злоякісні клітини починають розмножуватися в епідермісі, після чого проникають в більш глибокі шари шкіри. Ці клітини втрачають маркери фолікулярного походження і набувають характеристики клітин інших шкірних тканин.

Раніше, в липні, повідомлялося, що вчені Бейлорского університету в США виявили механізм, за допомогою якого клітини захищаються від шкідливого впливу сонячного світла на ДНК. При цьому відновлювальний білок Rad4 / XPC зв'язується з пошкодженим фрагментом ДНК для запуску процесу репарації генетичного матеріалу.