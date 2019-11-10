Малорухливим і антиспортивним: Бігати не треба, просто ходіть!



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Біг підходить не всім, а інтенсивна ходьба може вилікувати від більшості хвороб, пов'язаних з малорухливим способом життя, - Хорошев

Якщо ви жінка, то вам достатньо долати п'ять-сім кілометрів в день, а якщо чоловік - то сім-десять, - лікар - кардіолог

Кардіолог Володимир Хорошев стверджує, що не потрібно боротися з малорухливим способом життя за допомогою бігу, бо він підходить далеко не всім, а ходьба корисна для всіх.

За словами лікаря, недостатня фізична активність може бути причиною багатьох хронічних і потенційно смертельних захворювань, тому важливо правильно підібрати тип активності, який підходить саме вам.

«Якщо ви жінка, то вам достатньо долати п'ять-сім кілометрів в день, а якщо чоловік - то сім-десять. Йдеться про інтенсивну ходьбу, що не повинна переходити на біг», - зазначає Хорошев.

Медик зауважує, якщо не проходити належну дистанцію, то буде слабшати серце.

«За вісутності ходьби в організмі починається склеротичний процес, обумовлений слабкістю серця. Коли ви ходите, у вас працюють м'язи ніг, що допомагають серцю проганяти кров в організмі. В результаті процес кровообігу починає протікати саме так, як він повинен протікати за задумом природи», - наголошує Хорошев.

Гастроентеролог Олексій Парамонов додає, що ходьба корисна не тільки для серця, але і для шлунково-кишкового тракту. Будь-яка інтенсивна рухова активність, за словами експерта, веде до нормалізації роботи кишківника і сприяє вирішенню проблеми запорів.