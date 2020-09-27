Маск опублікував фото корабля SpaceX
Перший політ відбудеться на 15 кілометрів
Засновник SpaceX Ілон Маск фото корабля Starship з готовим хвостовим оперенням.
Маск опублікував фотографії в Twitter.
«Starship SN8 з хвостовим оперенням», - підписав підприємець.
Він також додав, що передня частина і передні клапани будуть готові наступного тижня, а SN9 - в наступному місяці. За його словами, перший політ відбудеться на 15 кілометрів.
Також Маск повідомив, що закрилки тепер безпосередньо наводяться в рух електродвигунами з коробкою передач.
«Більше ніякої гідравліки», - зазначив він.
Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct— Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020
Пост мільярдера набрав майже 39 тисяч лайків і понад тисячу коментарів на момент написання замітки.
На початку серпня SpaceX звипробовувала місячний корабель. П'ятий випробувальний прототип місячно-марсіанського космічного корабля Starship SN5 американської компанії SpaceX злетів.