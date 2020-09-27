Маск опублікував фото корабля SpaceX



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Маск опублікував фото корабля SpaceX

Перший політ відбудеться на 15 кілометрів

Засновник SpaceX Ілон Маск фото корабля Starship з готовим хвостовим оперенням.

Маск опублікував фотографії в Twitter.

«Starship SN8 з хвостовим оперенням», - підписав підприємець.

Він також додав, що передня частина і передні клапани будуть готові наступного тижня, а SN9 - в наступному місяці. За його словами, перший політ відбудеться на 15 кілометрів.

Також Маск повідомив, що закрилки тепер безпосередньо наводяться в рух електродвигунами з коробкою передач.

«Більше ніякої гідравліки», - зазначив він.

Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020

Пост мільярдера набрав майже 39 тисяч лайків і понад тисячу коментарів на момент написання замітки.

На початку серпня SpaceX звипробовувала місячний корабель. П'ятий випробувальний прототип місячно-марсіанського космічного корабля Starship SN5 американської компанії SpaceX злетів.