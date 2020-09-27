  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Маск опублікував фото корабля SpaceX

    • Розсилка
    Маск опублікував фото корабля SpaceX - Маск опублікував фото корабля SpaceX
    Маск опублікував фото корабля SpaceX

    Перший політ відбудеться на 15 кілометрів

    Засновник SpaceX Ілон Маск фото корабля Starship з готовим хвостовим оперенням.

    Маск опублікував фотографії в Twitter.

    «Starship SN8 з хвостовим оперенням», - підписав підприємець.

    Він також додав, що передня частина і передні клапани будуть готові наступного тижня, а SN9 - в наступному місяці. За його словами, перший політ відбудеться на 15 кілометрів.

    Також Маск повідомив, що закрилки тепер безпосередньо наводяться в рух електродвигунами з коробкою передач.

    «Більше ніякої гідравліки», - зазначив він.

    Пост мільярдера набрав майже 39 тисяч лайків і понад тисячу коментарів на момент написання замітки.

    На початку серпня SpaceX звипробовувала місячний корабель. П'ятий випробувальний прототип місячно-марсіанського космічного корабля Starship SN5 американської компанії SpaceX злетів.

    політ корабель Ілон Маск SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies