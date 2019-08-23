Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 700 роботів, що спеціалізуються в більш ніж 21 промисловому застосуванні, будуть представлені з початку і до закриття конференції

З 20 по 25 серпня в Пекіні (Китай) проходить Всесвітня конференція з робототехніки-2019.

Зокрема, на конференції представлено низку виставкових майданчиків для нових роботів, зразків робототехніки та продукції, включаючи медичні апарати і нейромережі.

Також конференція запланувала чотири конкурси, в яких братимуть участь майже 4500 учасників.

Варто зазначити, що понад 700 роботів, що спеціалізуються в більш ніж 21 промисловому застосуванні, будуть представлені з початку і до закриття конференції.