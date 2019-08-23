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    Технології

    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів

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    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів

    Понад 700 роботів, що спеціалізуються в більш ніж 21 промисловому застосуванні, будуть представлені з початку і до закриття конференції

    З 20 по 25 серпня в Пекіні (Китай) проходить Всесвітня конференція з робототехніки-2019.

    Зокрема, на конференції представлено низку виставкових майданчиків для нових роботів, зразків робототехніки та продукції, включаючи медичні апарати і нейромережі.

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    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів
    Майбутнє вже настало. У Китаї проходить всесвітня конференція роботів

    Також конференція запланувала чотири конкурси, в яких братимуть участь майже 4500 учасників.

    Варто зазначити, що понад 700 роботів, що спеціалізуються в більш ніж 21 промисловому застосуванні, будуть представлені з початку і до закриття конференції.

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