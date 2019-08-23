Канада заборонила персоналу свого консульства у Гонконзі відвідувати Китай



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Угенеральному консульстві Канади в Гонконзі працюють як канадські дипломати, так і місцеві найняті співробітники

Канада заборонила своєму персоналу з генерального консульства в Гонконзі відвідувати Китай після затримання співробітника британського консульства в Гонконзі владою КНР.

Про це South China Morning Post підтвердив речник дипломатичної установи.

«В генеральному консульстві Канади в Гонконзі працюють як канадські дипломати, так і місцеві найняті співробітники. Нині місцеві співробітники (дипмісії - ред.) не здійснюватимуть поїздки за межі Гонконгу», - сказав речник.

Як повідомлялося раніше, влада Китаю затримала співробітника британського консульства у Гонконзі. Про нього 13 днів нічого не було відомо - з часу, коли він не повернувся на роботу після поїздки до китайського Шеньчженя, що поблизу Гонконгу, де понад два місяці тривають масові антиурядові протести.

Нагадаємо, масові протести розпочалися в Гонконгу у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, що дозволили б видавати підозрюваних у скоєні злочинів на материкову частину Китаю.