Іран втретє з початку року не зміг вивести супутник на орбіту Землі



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Запуск іранського супутника «Зафар»

Супутник не досяг орбіти, тому що не набрав необхідної швидкості

Іран у неділю запустив на орбіту свій супутник «Зафар», але він не зміг досягти орбіти Землі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на іранське державне телебачення.

За словами речника космічної програми міністерства оборони Ахмада Хоссеїні, «Зафар» не досяг орбіти, тому що не набрав необхідної швидкості.

Це щонайменше третій невдалий запуск супутника в Ірані з початку 2019 року.

Американська влада вважає, що запуск супутника є частиною програми розвитку балістичних ракет. Технологія зможе застосовуватися під час використання ядерних боєголовок, але Іран це заперечує.

Нагадаємо, 9 лютого Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

Також цього тижня у НАТО заявили про переслідування американського супутника російським.