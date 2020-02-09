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    Технології

    Іран втретє з початку року не зміг вивести супутник на орбіту Землі

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    <p>Запуск іранського супутника &laquo;Зафар&raquo;</p> - Іран втретє з початку року не зміг вивести супутник на орбіту Землі

    Запуск іранського супутника «Зафар»

    Супутник не досяг орбіти, тому що не набрав необхідної швидкості

    Іран у неділю запустив на орбіту свій супутник «Зафар», але він не зміг досягти орбіти Землі.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на іранське державне телебачення.

    За словами речника космічної програми міністерства оборони Ахмада Хоссеїні, «Зафар» не досяг орбіти, тому що не набрав необхідної швидкості.

    Це щонайменше третій невдалий запуск супутника в Ірані з початку 2019 року.

    Американська влада вважає, що запуск супутника є частиною програми розвитку балістичних ракет. Технологія зможе застосовуватися під час використання ядерних боєголовок, але Іран це заперечує.

    Нагадаємо, 9 лютого Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

    Також цього тижня у НАТО заявили про переслідування американського супутника російським.

    Іран технології космос ракета
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