У НАТО заявили про переслідування американського супутника російським



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Фото: NATO

Росія і Китай розміщують космічні активи біля американських супутників

Запущений Росією невеликий супутник маневрує поблизу американського космічного літального апарату.

Про це заявив головнокомандувач НАТО з трансформації генерал Андре Ланаті в коментарі Washington Examiner.

«Російське міністерство оборони.... запустило невеликий супутник, який недавно синхронізував свою орбіту і став переслідувати американський супутник-розвідник», – йдеться в повідомленні.

За словами генерала, зусилля Росії і Китаю з маневрування космічних апаратів поблизу західних супутників становлять загрозу, і кожній країні Альянсу окремо варто задуматися, як їй протистояти, оскільки НАТО не буде займатися питаннями космічних активів.

«Досі всі вважали космос безпечним простором. Це вже не так», – зазначив Ланаті.

Як зазначає видання, деякі аналітики і військові чиновники вважають, що Росія і Китай розміщують космічні активи біля американських супутників, щоб у разі конфлікту завдати шкоди військовим зв’язкам США і мережам GPS.

Нагадаємо, Збройні сили України завершили перший етап реформування за стандартами НАТО.

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