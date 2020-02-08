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    У світі

    У НАТО заявили про переслідування американського супутника російським

    • Розсилка
    У НАТО заявили про переслідування американського супутника російським
    Фото: NATO

    Росія і Китай розміщують космічні активи біля американських супутників

    Запущений Росією невеликий супутник маневрує поблизу американського космічного літального апарату.

    Про це заявив головнокомандувач НАТО з трансформації генерал Андре Ланаті в коментарі Washington Examiner.

    «Російське міністерство оборони.... запустило невеликий супутник, який недавно синхронізував свою орбіту і став переслідувати американський супутник-розвідник», – йдеться в повідомленні.

    За словами генерала, зусилля Росії і Китаю з маневрування космічних апаратів поблизу західних супутників становлять загрозу, і кожній країні Альянсу окремо варто задуматися, як їй протистояти, оскільки НАТО не буде займатися питаннями космічних активів.

    «Досі всі вважали космос безпечним простором. Це вже не так», – зазначив Ланаті.

    Як зазначає видання, деякі аналітики і військові чиновники вважають, що Росія і Китай розміщують космічні активи біля американських супутників, щоб у разі конфлікту завдати шкоди військовим зв’язкам США і мережам GPS.

    Нагадаємо, Збройні сили України завершили перший етап реформування за стандартами НАТО.

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    Росія США НАТО військові космос
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