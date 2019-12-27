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    Технології

    Німецький автовиробник відкликає 40 тисяч автомобілів з міркувань безпеки

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    Німецький автовиробник відкликає 40 тисяч автомобілів з міркувань безпеки

    Кампанія з відкликання автомобілів торкнеться імпортованих до Китаю Mercedes-Benz, що були зроблені до 2018 року

    Німецький автовиробник Mercedes-Benz відкликає 39,6 тисячі автомобілів з китайського ринку виходячи з міркувань безпеки.

    Про це з посиланням на Державне управління з регулювання ринку повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що кампанія торкнеться 2,4 тис імпортованих машин класів C і E, випущених в період з 7 квітня 2015 року по 20 липня 2018 року, а також 37,2 тис автомобілів класів C і E, вироблених в Китаї з 18 вересня 2014 року по 27 серпня 2018 року.

    «Постачальники комплектуючих в процесі виробництва допустили помилки, в результаті стопорні гайки рульових стійок машин можуть тріснути, що відіб'ється на роботі керма і створить потенційну загрозу безпеці», - йдеться у повідвомленні.

    Відкликанням будуть займатися Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. і Beijing Benz Automotive Co., що проведуть безкоштовну заміну дефектних деталей.

    За підсумками 2018 року в Китаї було відкликано понад 12,5 млн автомобілів з різними видами несправностей.

    технології автомобіль
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