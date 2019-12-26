Жахлива ДТП в Києві: Mercedes розірвав ВАЗ на дві частини (відео)



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Від сильного удару у ВАЗ відірвало моторний відсік Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждали три людини

У ніч на середу, 25 грудня, на Харківському шосе, 18 сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Mercedes, ВАЗ-2101 і Ford.

Автомобілі зіткнулися 24 грудня близько 22:20. Про це повідомляє Інформатор.

У мережі з'явилося відео моменту аварії. На ньому чітко видно, як ВАЗ виїжджає на перехрестя і в нього влітає Mercedes. Після чого легковик відкинуло в Ford. Від удару «копійку» розірвало на дві частини.

В результаті аварії постраждали три людини. Всі вони перебували в «Жигулях». Двох у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Подробиці аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, 24 грудня увечері на Столичному шосе в Києві зіткнулися Hyundai і Opel. В результаті лобового удару обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження, а водії і пасажири серйозні травми. Водій Hyundai помер на місці аварії.