Різдвяний короп спровокував ДТП у Чехії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Короп вистрибнув із поліетиленового пакета на коліна жінці, коли вона була за кермом Skoda Felicia

Водійка через рибу втратила контроль над керуванням автомобілем і збила дорожній знак, а потім врізалася в бетонний стовп

В Ліберецькому краї Чехії 62-річна жінка потрапила в аварію через живого коропа, якого вона везла додому до різдвяного столу.

Про це поінформувала пресслужба місцевої поліції.

Короп вистрибнув із поліетиленового пакета на коліна жінці, коли вона була за кермом Skoda Felicia. Унаслідок цього водійка втратила контроль над керуванням автомобілем і збила дорожній знак, а потім врізалася в бетонний стовп.

Жінку довелося транспортувати в лікарню вертольотом, у неї діагностували перелом у ділянці гомілковостопного суглоба та забій грудної клітки.

У поліції закликали водіїв обережно ставитися до перевезення живих коропів, особливо в період свят.

Нагадаємо, на проспекті Перемоги автомобіль перевертався близько 300 метрів. Люди випадали з салону авто.