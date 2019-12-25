У Києві нагородили переможців змагань для школярів у побудові smart-ґаджетів



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У Києві відбувся фінал Sтеам House-2019

Українські школярі вдруге позмагались у побудові «розумних» ґаджетів

У Києві відбувся фінал національних змагань для школярів з моделювання «розумних» ґаджетів — Sтеам House-2019.

Захід проходить вже вдруге. Цьогоріч учні з усіх регіонів країни у віці від 12 до 17 років позмагалися в розробці ідей «розумних» пристроїв, їх програмуванні й виготовленні моделей в трьох номінаціях: «Розумні» пристрої», «Розумне місто» та Інтернет речей (IoT).

Учасники Sтеам House подали на конкурс близько 150 оригінальних проєктів. 9 найкращих (по три в кожній номінації) фіналісти змагань презентували перед членами журі, представниками ІТ-компаній-партнерів конкурсу, журналістами та іншими учасниками.

Перемогу у змаганнях здобули такі проекти:

У номінації Smart gadgets

«Генератор запаху» (Горішні Плавні) - 1 місце

«Шини по сезону» (Чернівці) - 2 місце

«Електроролики» (Чернівці) - 3 місце

У номінації Smart city

«Система контролю рівня води» (Закарпаття) - 1 місце

«Створення штучної екосистеми» (Кривий Ріг) - 2 місце

«Розумний снігоприбирач» (Київ) - 3 місце

У номінації «Інтернет речей»

«Автономний мобільний міні-агрокомплекс» (Запоріжжя) - 1 місце

«Розумна система безпеки» (Царичанка, Дніпропетровська область) - 2 місце

«Використання новітніх технологій для побудови інтелектуальних систем» (Одеса) - 3 місце

Усі учасники та переможці отримали цінні подарунки від головних партнерів конкурсу. Серед них: інтерактивна дошка, ноутбуки, 3D-принтери, сертифікати на обладнання для Sтеам-лабораторій та персональні набори клавіатур, гарнітур та комп’ютерних мишок.

ІТ-змагання серед учнів середніх шкіл покликані не просто спонукати дітей до технічної творчості, а й сприяти розвитку Sтеам-освіти та впровадженню сучасних технологій в програму Нової української школи, затвердженої Міністерством освіти і науки. Sтеам — це сучасна технологічна освітня методика з елементами творчості, яку поступово починають практикувати вітчизняні школи.

Саме тому, в рамках фінального етапу змагань, відбулась панельна дискусія за участі усіх стейкхолдерів освіти: від учнів та вчителів до роботодавців та міністра освіти і науки України Ганни Новосад на тему: «Якою бути Sтеам-освіті в Україні».