Об'єктивної реальності не існує - дослідження



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Два різних спостерігачі, які побачили один квантовий процес, можуть отримати різні результати - і всі вони будуть достовірними

Вчені з Австрії, Великобританії і Франції експериментальним шляхом довели, що об'єктивної реальності не існує.

Про це пише науковий журнал Science Advances.

Фахівці провели експеримент, який доводить наявності протиріч в існуючій теорії квантової механіки. Приміром, якщо кілька осіб бачать одні і ті самі процес чи явище, враження від цього у всіх будуть приблизно однаковими.

Фізики довели, що у квантовому світі це не так. Два різних спостерігачі, які побачили один квантовий процес, можуть отримати різні результати - і всі вони будуть достовірними.

Щоб підтвердити наявність протиріч у квантовій теорії, фахівці провели експеримент на подобі ускладненої розумової задачі Шредінгера. Квантовий комп'ютер зібрав дані про три пари заплутаних фотонів. Перша пара представляє собою монети, а дві інші - їх «підкидають» і змінюють поляризацію. При цьому кожна «монета» разом з «підкидальним» фотоном ізольована від решти частинок, а дві «інші» ізольовані від решти «учасників» експерименту.

Зібрані дані показали наявність прихованих параметрів у квантово-механічній теорії.

Цей експеримент доводить, що кожний зі спостерігачів квантового явища може отримати власні результати, що відрізняються один від одного, але при цьому - однаково достовірні.