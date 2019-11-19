Науковці назвали вік, коли людина починає старіти



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Люди говорили, що коліна у них почали хрустіти у 47 років, слух погіршився у 49, нюх почав давати збій у 46 років

Майже три чверті учасників опитування заявили про те, що стикнулися з болями в суглобах після 45 років, - дослідження

Британські вчені з’ясували, що людина починає старіти після 40 років.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Зазначається, що науковці дослідили відповіді понад двох тисяч жителів Великобританії.

«Більшість британців заявили, що почали помічати різке погіршення здоров'я вже після 40 років. Так, вони поскаржилися, що коліна у них почали хрустіти у 47 років, слух погіршився в 49, нюх почав давати збій у 46», - йдеться у повідомленні.

Науковці інформують, що майже три чверті учасників опитування заявили про те, що стикнулися з болями в суглобах після 45 років.

«Більш того, 10% зізналися, що їхній зір почав погіршуватися навіть після 20 років. 80% відзначили значне погіршення функціоналу організму від 37 до 40 років. Таким чином, для більшості британців старість з її численними недугами починається після 40 років, а в деяких випадках і раніше цього віку», - зауважують дослідники.

Раніше британські вчені заявили, що люди не стають повністю «дорослими», поки їм не виповниться 30 років.