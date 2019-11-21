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    Формула поколінь. Експерти розповіли про цінності та мотиви сучасних генерацій

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    Формула поколінь. Експерти розповіли про цінності та мотиви сучасних генерацій

    Які життєві пріоритети поколінь X, Y та Z?

    Сьогодні, 21 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Формула поколінь: цінності та мотиви сучасних генерацій».
    Запрошені гості:
    • Васильченко Олена, соціолог-аналітик експертно-аналітичного центру кадрового порталу;
    • Дрожжина Юлія, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу;
    • Нагорняк Катерина, менеджер з аналітики Академії енергетичної компанії;

    Під час заходу експерти презентували дослідження та проаналізували наступні питання:

    • Які життєві пріоритети поколінь X, Y та Z?
    • Чи є конфлікт між поколіннями? І якщо так, то в чому він полягає?
    • Які професії обирають представники різних поколінь?
    • Що цінують у своїй роботі найбільше?
    • Кого вважають ідеальним керівником?
    • Міграційні настрої поколінь: кого втрачаємо, а хто залишається розвивати країну?
    соцопитування діти соціум наука
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