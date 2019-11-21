Формула поколінь. Експерти розповіли про цінності та мотиви сучасних генерацій

Формула поколінь. Експерти розповіли про цінності та мотиви сучасних генераційтрансляція
Які життєві пріоритети поколінь X, Y та Z?Сьогодні, 21 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Формула поколінь: цінності та мотиви сучасних генерацій».
Запрошені гості:
- Васильченко Олена, соціолог-аналітик експертно-аналітичного центру кадрового порталу;
- Дрожжина Юлія, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу;
- Нагорняк Катерина, менеджер з аналітики Академії енергетичної компанії;
Під час заходу експерти презентували дослідження та проаналізували наступні питання:
- Які життєві пріоритети поколінь X, Y та Z?
- Чи є конфлікт між поколіннями? І якщо так, то в чому він полягає?
- Які професії обирають представники різних поколінь?
- Що цінують у своїй роботі найбільше?
- Кого вважають ідеальним керівником?
- Міграційні настрої поколінь: кого втрачаємо, а хто залишається розвивати країну?