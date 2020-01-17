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    Технології

    Південнокорейський автовиробник презентував кросовер з системою приглушення шуму в салоні

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    Genesis GV80 став новаторською моделлю - Південнокорейський автовиробник презентував кросовер з системою приглушення шуму в салоні
    Genesis GV80 став новаторською моделлю

    На першому етапі кросовер з'явиться на ринку з безальтернативним трилітровим турбодизелем

    Південнокорейський автовиробник Genesis, що виробляє автомобілі преміум-класу і є суббрендом компанії Hyundai Motor, презентувала свій перший кросовер Genesis GV80.

    Про це повідомляє портал Motor.

    «Компанія Genesis виводить на ринок свій перший кросовер GV80», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє портал, Genesis GV80 став новаторською моделлю. По-перше, це перший автомобіль південнокорейської марки, для якого в топовій комплектації передбачено 22-дюймові диски. По-друге, кросовер отримав незвичайну подушку безпеки, бо вона розкривається між передніми кріслами, запобігаючи удар водія і пасажира. Всього у GV80 буде десять таких подушок безпеки. По-третє, на моделі дебютувала система активного приглушення шуму в салоні RANC.

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    Південнокорейський автовиробник презентував кросовер з системою приглушення шуму в салоні
    Південнокорейський автовиробник презентував кросовер з системою приглушення шуму в салоні

    Зазначається, що на першому етапі кросовер з'явиться на ринку з безальтернативним трилітровим турбодизелем з віддачею 278 кінських сил.

    Пізніше моторна лінійка поповниться бензиновими агрегатами об'ємом 2,5 і 3,5 літра потужністю 300 і 380 сил відповідно.

    У Південній Кореї модель доступна як у п'яти-, так і в семимісцевому виконанні, ціни стартують від 57 тисяч і 60 тисяч доларів відповідно.

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