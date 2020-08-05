Помер творець комп'ютерної миші



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Один із творців першої комп'ютерної миші Вільям Інгліш помер у США у 91 рік

У 1964 році Інгліш разом з колегою розробив прототип першої комп’ютерної миші

Вільям Інгліш, інженер і дослідник, який допоміг створити першу комп'ютерну мишу, а в 1968 році організував детальну демонстрацію технології майбутніх комп'ютерів, планшетів і смартфонів, помер у Каліфорнії у віці 91 року.

Його смерть підтвердила дружина, Роберта Інгліш, яка уточнила, що причиною стала легенева недостатність, повідомляє NT

Колеги Інгліша називають його одним з піонерів обчислювальної техніки, який «показав, як може і повинен виглядати комп'ютерний інтерфейс».

У кінці 1950-х, залишивши кар'єру у флоті, Інгліш вступив до Стенфордського дослідницького інституту або S.R.I. (Зараз SRI International). Там він познайомився з Дугласом Енгельбартом, інженером, який сподівався створити комп'ютер нового типу.

У той час, коли фахівці використовували комп'ютери, вводячи і отримуючи інформацію за допомогою перфокарт, друкарських машинок і роздруківок, Енгельбарт уявляв собі машину, яку може використовувати, просто маніпулюючи зображеннями на екрані.

Прототип першої компьютреноі миші

Інгліш допомагав колезі в технічній реалізації концепції. Він спроєктував першу комп'ютерну мишу і, провівши серію тестів, показав, що вона дозволяє переміщатися екраном швидше, ніж будь-який інший пристрій. Розміщений всередині невеликого соснового ящика, пристрій складався з двох електричних механізмів, які називалися потенціометрами. Вони відстежували рух двох маленьких коліс, коли ті рухалися по столу. Пристрій назвали мишею через те, що екранний курсор комп'ютера CAT ніби переслідував його.

Їх експериментальний комп'ютер називався oNLine System, або NLS, та 9 грудня 1968 року його показали на заході в Сан-Франциско. Коли Енгельбарт показував машину на сцені в Civic Auditorium, на стіні позаду нього з'явилося відео, яке демонструє взаємодію між мишею і екраном комп'ютера. Демонстрацію згодом назвали «Матір'ю всіх демоверсій».

Для заходу в Сан-Франциско Інгліш використовував відеопроектор розміром з Volkswagen Beetle (позичив його у сусідній лабораторії NASA). Він зміг встановити бездротовий зв'язок завдяки дружбі з техніком телефонної компанії. Це дозволило передавати відео з комп'ютерної лабораторії Менло-Парку в зал для глядачів.

Через три роки після демонстрації Інгліш приєднався до нової лабораторії Xerox під назвою Дослідницький центр Пало-Альто, або PARC. Там він допоміг адаптувати багато ідей NLS для нової машини під назвою Alto, яка стала прототипом перших ПК і інших пристроїв.