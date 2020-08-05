Вибух в Бейруті: стало відомо про жертви серед іноземців



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За попередніми данини, в Бейруті загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали

Постраждали, зокрема, 48 миротворців ООН

Кілька іноземців числяться серед загиблих і поранених в результаті вибуху в порту ліванської столиці Бейрут.

Так, у МЗС Філіппін заявили про загибель двох громадян і пораненні шести осіб в Лівані. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив про смерть одного австралійця.

Про кілька поранених працівників на території свого посольства в Бейруті повідомляє МЗС Німеччини, проте їх точна кількість не наводиться.

Відомо, що посольство Німеччини в Лівані розташоване недалеко від порту, де стався вибух. Також постраждали два співробітники дипмісії Бельгії і двоє членів їх сімей. Поранення отримала і високопоставлений кіпрський дипломат.

Крім того, були поранені 48 миротворців ООН, 27 членів їх сімей і троє їхніх гостей. Судно місії Тимчасових сил організації в Лівані було пришвартовано в гавані, воно отримало пошкодження.

У МЗС України поки немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Нагадаємо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

Вибух стався під час процесу зварювання дверей в ангарі порту. Це призвело до вибуху 2750 тонн амонію, еквівалентного 1800 тоннам тротилу.

За попередніми данини, загинули щонайменше 78 осіб, понад чотири тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.