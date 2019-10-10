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    Технології

    Популярний бюджетник Huawei подешевшав до рекордного мінімуму

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    Телефон оснащений 2 ГБ оперативної пам&rsquo;яті і 16 ГБ вбудованої флеш-пам&rsquo;яті, яку можна доповнити картою пам&rsquo;яті ємністю до 256 ГБ - Популярний бюджетник Huawei подешевшав до рекордного мінімуму
    Телефон оснащений 2 ГБ оперативної пам’яті і 16 ГБ вбудованої флеш-пам’яті, яку можна доповнити картою пам’яті ємністю до 256 ГБ

    Honor Play 7 на сьогодні подешевшав на 14$, у порівнянні з початковою ціною

    Смартфон Honor Play 7 на сьогодні пропонується за ціною всього $70. У порівнянні зі своєю початковою ціною він подешевшав на 14 доларів.

    Варто додати, що пристрій вийшов під назвами Honor 7A в Україні і Honor 7S на інших ринках.

    Honor Play 7 отримав екран діагоналлю 5,45 дюйма роздільною здатністю 1440 х 720 пікселів з співвідношенням сторін 18: 9.

    Телефон побудований на базі однокристальної системи Mediatek MT6739. Він оснащений 2 ГБ оперативної пам’яті і 16 ГБ вбудованої флеш-пам’яті, яку можна доповнити картою пам’яті ємністю до 256 ГБ.

    Основна камера отримала датчик зображення роздільною здатністю 13 Мп, фронтальна камера оснащена 5-мегапіксельним датчиком зображення. Ємність акумулятора становить 3020 мА • год.

    Смартфон отримав слот для одночасної установки двох SIM-карт і карт пам’яті.

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