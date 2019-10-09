Найдешевший у світі флагман показав можливості камери



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Дисплей буде характеризуватися діагоналлю 6,55 дюйма роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів та отримає каплевідний виріз під фронтальну камеру

Realme X2 Pro буде найдоступнішим на ринку пристроєм, що отримає екран з частотою оновлення картинки 90 Гц

Смартфон Realme X2 Pro вже охрестили убивцею недорогих флагманів компанії Xiaomi.

Він повинен стати найдешевшим смартфоном на ринку, оснащеним однокристальною системою Snapdragon 855 Plus.

Крім того, він буде найдоступнішим на ринку пристроєм, що отримає екран з частотою оновлення картинки 90 Гц.

Дисплей буде характеризуватися діагоналлю 6,55 дюйма роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів та отримає каплевідний виріз під фронтальну камеру.

У цій статті представлені фотографії, які були зроблені на камеру цього смартфона.

Також Realme X2 Pro буде підтримувати швидку зарядку Super VOOC потужністю 50 Вт, а ємність акумулятора складе 4000 мА • год.

Основна камера буде складатися з чотирьох датчиків зображення, включаючи основний модуль розширенням 64 Мп з об’єктивом діафрагмою F / 1,8.

Також очікується наявність стереодинаміків і модуля NFC.