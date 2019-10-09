Харків планують повністю накрити безкоштовним Wi-Fi



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З листопада точки доступу до безкоштовного інтернету будуть встановлені на зупинках громадського транспорту та в решті комунальних установ

До безкоштовної міської інтернет-мережі вже підключені заклади школи, лікарні, Центри з надання адміністративних послуг, а також сад ім. Шевченка і Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького

У Харкові продовжують розширювати покриття міської мережі Wi-Fi – уже підключили 570 точок.

Про це повідомив провідний інженер КП «Міський інформаційний центр» Микита Сорока, інформує сайт міської ради.

Зазначається, що до безкоштовної міської інтернет-мережі вже підключені заклади освіти та охорони здоров’я, Центри надання адміністративних послуг, ділянки КП «Жилкомсервіс», а також сад ім. Шевченка і Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького.

Інженери підключили до Wi-Fi-мережі «SmartCityKharkiv» ще одну точку доступу – у школі №6 «Маріїнська гімназія» на вул. Римарській, 11. Сорока зазначив, що раніше в школі вже були встановлені роутер і чотири точки доступу, але оскільки це одна з найбільших шкіл міста, де навчаються 890 дітей, цього покриття було недостатньо.

«Обладнання, яке ми встановлюємо, підтримує велику кількість підключень – приблизно 250 абонентів на кожну точку доступу, тому п’ять точок на одну школу цілком достатньо. Покриття бездротової мережі охоплює усю будівлю, і тепер все учні можуть користуватися безкоштовним інтернетом», – повідомив інженер.

Інженери МІЦ зазначають, що до листопада в Харкові до мережі Wi-Fi планують підключити ще 50 точок доступу в комунальних установах. Також на безкоштовний міський інтернет переведуть ще близько 150 точок, раніше встановлених у школах.

За словами Сороки, з листопада в місті стартує другий етап створення Єдиної міської мережі Wi-Fi – точки доступу до безкоштовного інтернету будуть встановлені на зупинках громадського транспорту та в решті комунальних установ. Ще 20 точок Wi-Fi планують розмістити в парку Горького.

Ознайомитися з місцями, де вже працює безкоштовний інтернет, можна на мапі міської мережі Wi-Fi «SmartCityKharkiv».