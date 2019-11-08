У Китаї ввели комендантську годину для підлітків-геймерів



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Контроль за виконання постанови уряду поклали на видавців і розробників ігор, які вводять блокування в нічний час і використовують таймери в денний

У період між 08:00 і 22:00 підліткам до 18 років грати у відеоігри заборонено

У Китаї вирішили суворо контролювати підлітків, які проводять багато часу в відеоіграх. Уряд видав постанову, що вводить комендантська година для осіб до 18 років. Їм можна проводити в онлайн битвах не більше 90 хвилин на день. Більш того, введена комендантська година - в період між 08:00 і 22:00 грати заборонено.

Про це повідомляє BBC.

Оскільки популярні ігрові приставки PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch в Китаї заборонені, тому шаленою популярністю користуються мобільні і комп'ютерні ігри-сервіси. Також оскільки заборона стосується виключно онлайн проектів, то контролювати їх буде трохи простіше. Контроль за виконання постанови уряду поклали на видавців і розробників ігор, які вводять блокування в нічний час і використовують таймери в денний.

Перший час, звичайно, буде важко відловлювати порушників цифрового простору, але ігровим операторам наказано покращувати або створювати власні системи з ідентифікації і розпізнавання користувачів. Наприклад, під час реєстрації неповнолітні користувачі зобов'язані вказувати свої реальні ім'я і прізвище, а найважливіше - вік, після чого дані звірять з державною базою даних для ідентифікації. Причому, система вже інтегрована і працює в проектах корпорації Tencent.

Крім того, китайський уряд запровадив обмеження на витрати дітей і підлітків на віртуальні внутрішньоігрові покупки. Розробникам відеоігор заборонено надавати платні послуги користувачам молодше 8 років. Гравці у віці від 8 до 16 років можуть витрачати до 200 юанів (28 доларів) на місяць, в той час як для молодих людей у віці від 16 до 18 років цей ліміт становить до 400 юанів (57 доларів).

За оцінками державних ЗМІ, в Інтернеті час даремно витрачають більше 170 мільйонів неповнолітніх, що становить близько 20% від загального числа користувачів мережі в країні. Крім обмежень для неповнолітніх, китайська влада в цілому намагаються жорстко регулювати індустрію, забороняючи відверті сцени насильства і крові, сексуальний контент, елементи казино і багато іншого. З цієї причини в Піднебесній не представлена велика частина популярних західних хітів.