Українські хакери зламали сайт Мінбуду РФ

Хакери помстилися за зрив трансляції матчу Уельс - Україна

Вночі 5 червня українські хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії.

На головній сторінці відомства було зазначено, що його зламали команда DumpForums.com.

Видання підкреслює, що хакери вимагають виплатити 0.5 біткоїну до 7 червня, інакше дані співробітників міністерства можуть бути викладені в загальний доступ.

Вони також опублікували номер електронного гаманця, на який слід перерахувати гроші. Крім того, хакери поміняли заголовок сайту на гасло з українським привітанням.

На даний момент сайт не відкривається.

На головній сторінці відомства зазначено, що ведуться технічні роботи.

Таким чином українські хакери помстилися росіянам за те, що сьогодні вони зламали український сервіс інтернет-телебачення OLL.TV і замість футбольного матчу Уельс – Україна транслювали російську пропаганду.

Нагадаємо, сьогодні хакери втрутилися у діяльність сервісу OLL.TV, який транслював футбольний матч Уельс – Україна.