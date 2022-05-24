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    Швейцарський концерн Sulzer вирішив піти з Росії

    Sulzer випускає насоси, верстати та інше промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей - Швейцарський концерн Sulzer вирішив піти з Росії

    Sulzer випускає насоси, верстати та інше промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей

    фото: Process Industry Forum

    Стартує процес продажу активів компанії

    Швейцарський концерн Sulzer, який, зокрема, спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, оголосив про рішення піти з російського ринку. Про це йдеться у заяві компанії.

    «Рада директорів Sulzer вирішила ініціювати процес виходу з російського ринку. Процес продажу розпочнеться негайно і слідує за оголошенням Sulzer на початку року про те, що вона вже значно скоротила ділову діяльність в Росії.

    Правління шкодує про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін», - заявили в Sulzer.

    Компанія додала, що «прагне продовжувати підтримувати 300 співробітників у Росії в цьому процесі».

    Sulzer випускає насоси, верстати та інше промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей, а також займається їх сервісним обслуговуванням. Портфель замовлень за 2021 рік становив близько 3,2 млрд швейцарських франків.

    Як відомо, рітейлери Apple закрили понад 15 російських магазинів. Основна причина закриття магазинів техніки Apple – дефіцит товару та загалом зниження попиту на смартфони.

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    Теги: росія окупанти економіка санкції Швейцарія війна бізнес Україна окупація #stoprussia
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    Швейцарський концерн Sulzer вирішив піти з Росії