Стартував онлайн-продаж марок з російським кораблем: де купити

Наступні продажі марок у відділеннях будуть 27 травня

У понеділок, 23 травня, після старту продажу, Укрпошта продала близько 800 тисяч марок «Русскій воєнний корабль… Всьо». Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Дякую ще раз тим тисячам людей, які прийшли сьогодні до нас в Укрпошту по всій країні. За день було куплено близько 800 тисяч марок, не рахуючи конвертів, футболок, листівок і так далі. Не без помилок, але день пройшов вдало. Хтось десь продав друзям марки серед наших працівників, хтось не все виставив на продаж? Так. Це людський фактор, і з цим будемо розбиратися», – написав Смілянський.

Крім цього, сьогодні об 11:00 стартував онлайн-продаж марок на чотирьох найбільших українських майданчиках:

«Наступні продажі марок у відділеннях будуть 27 травня. Заздалегідь оголосимо і дамо список відділень (1500), де продаватимуть марки», – написав Смілянський.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

Вчора по всій країні о 14:00 стартував продаж нової марки «Русскій воєнний корабль… Всьо». Зранку до відділень, де мають продаватися марки, вже вишикувалися величезні черги.