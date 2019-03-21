Skoda за два роки представить два нових електрокари



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Чеська Skoda анонсувала два нових електрокари Фото skoda-auto.com

Компанія створить автомобілі на новій платформі MEB до 2022 році

Компанія Skoda анонсувала два електромобілі на новій платформі MEB до 2022 році. Про це повідомляє Autocar з посиланням на голову чеського автовиробника Бернхарда Майєра.

«У нас буде два електромобілі на платформі MEB — основна модель і похідна від неї. Базовим буде аналог Volkswagen I. D. і Seat El-Born, а потім на ринок вийде дешевший електромобіль», — пояснив пан Майєр.

Платформа MEB — це нова структура, розроблена Volkswagen Group спеціально для електромобілів. Прем'єра платформи відбулася в 2018 році. Німецький автовиробник оголосив про готовність продавати цю платформу будь-якій марці, яка збирається випускати електромобілі.

Раніше автоконцерн Volkswagen заявив про амбітні плани випустити 70 електрокарів до 2029 року. Загалом електромобілі повинні вийти під 12 брендами, серед яких Audi, Skoda, Porsche і Bentley.

Нагадаємо, що тиждень тому Tesla презентувала в Лос-Анджелесі кросовер Model Y. Найдешевша Model Y (зі стандартним запасом ходу) вийде навесні 2021 року і буде коштувати $39 тисяч. Найдорожча - Performance - восени 2020 року, за неї попросять $60 тисяч.