Туреччина успішно випробувала власні ракети класу «повітря-повітря» (відео)

Ракета BOZDOĞAN має систему багаторазового виявлення та наведення і за деякими показниками

Ракета BOZDOĞAN має систему багаторазового виявлення та наведення і за деякими показниками

Ракета BOZDOĞAN має систему багаторазового виявлення та наведення і за деякими показниками

Ракета BOZDOĞAN має великий радіус дії і радіолокаційне наведення

Туреччині провела успішні випробування ракети класу «повітря-повітря» власної розробки та виробництва. Про це повідомив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган у Твіттері.

«Ракета класу «повітря-повітря» BOZDOĞAN, розроблена нашими молодими техніками та інженерами в рамках проекту GÖKTUĞ, вразила ціль з першого пострілу», – повідомив Ердоган.

Президент відзначив, що Туреччина таким чином змогла увійти до невеликої кількості тих країн, що виробляють ракети такого класу.

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.



Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.



Gençlere #Maşallah #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

Ракета класу «повітря-повітря» BOZDOĞAN – це ракета великого радіусу дії, з радіолокаційним наведенням. Вона має систему багаторазового виявлення та наведення і за деякими показниками є однією з найкращих у своєму класі.

У рамках програми GÖKTUĞ розроблено два варіанти ракет класу «повітря-повітря» (BOZDOĞAN ТА GÖKDOĞAN), які можуть використовуватися на винищувачах F-16 та військових літаках турецької розробки, які планується ставити на озброєння в майбутньому.

Нагадаємо, цими вихідними у Туреччині був з візитом президент Володимир Зеленський. Після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердогааном він заявив, що позиції України та Туреччини щодо загроз у Чорноморському регіоні та реагування на них збігаються. Напередодні візиту Реджеп Таїп Ердоган обговорив з Путіним Донбас.