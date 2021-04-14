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    Туреччина успішно випробувала власні ракети класу «повітря-повітря» (відео)

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    Ракета BOZDOĞAN&nbsp;має систему багаторазового виявлення та наведення і за деякими показниками - Туреччина успішно випробувала власні ракети класу «повітря-повітря» (відео)
    Ракета BOZDOĞAN має систему багаторазового виявлення та наведення і за деякими показниками
    Скрін з відео

    Ракета BOZDOĞAN має великий радіус дії і радіолокаційне наведення

    Туреччині провела успішні випробування ракети класу «повітря-повітря» власної розробки та виробництва. Про це повідомив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган у Твіттері.

    «Ракета класу «повітря-повітря» BOZDOĞAN, розроблена нашими молодими техніками та інженерами в рамках проекту GÖKTUĞ, вразила ціль з першого пострілу», повідомив Ердоган.

    Президент відзначив, що Туреччина таким чином змогла увійти до невеликої кількості тих країн, що виробляють ракети такого класу.

    Ракета класу «повітря-повітря» BOZDOĞAN це ракета великого радіусу дії, з радіолокаційним наведенням. Вона має систему багаторазового виявлення та наведення і за деякими показниками є однією з найкращих у своєму класі.

    У рамках програми GÖKTUĞ розроблено два варіанти ракет класу «повітря-повітря» (BOZDOĞAN ТА GÖKDOĞAN), які можуть використовуватися на винищувачах F-16 та військових літаках турецької розробки, які планується ставити на озброєння в майбутньому.

    Нагадаємо, цими вихідними у Туреччині був з візитом президент Володимир Зеленський. Після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердогааном він заявив, що позиції України та Туреччини щодо загроз у Чорноморському регіоні та реагування на них збігаються.

    Напередодні візиту Реджеп Таїп Ердоган обговорив з Путіним Донбас.

    Минулого тижня офіційна Анкара заявила, що на тлі стягування російських військ до кордону з Україною два військові кораблі США пройдуть через протоку Босфор і будуть перебувати в Чорному морі до 4 травня.
    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган НАТО Анкара президент ракета озброєння
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