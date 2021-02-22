  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    США перевірять всі літаки Boeing 777 після загоряння у повітрі двигуна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>21 лютого у небі над Колорадо загорівся двигун літака Boeing 777</p> - США перевірять всі літаки Boeing 777 після загоряння у повітрі двигуна

    21 лютого у небі над Колорадо загорівся двигун літака Boeing 777

    Експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах моделі Boeing 777

    Федеральне управління цивільної авіації США вирішило перевірити всі літаки моделі Boeing 777 після того, як двигун одного з лайнерів загорівся під час польоту.

    В оприлюдненій заяві відзначається, що експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах цієї моделі.

    «Я доручив видати надзвичайну директиву, що вимагає почати негайні перевірки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000. Це може означати, що деякі літаки будуть вилучені з експлуатації», – заявив глава авіарегулятора Стів Діксон.

    Нагадаємо, 21 лютого в американському місті Брумфілд, штат Колорадо, поблизу житлових будинків впали уламки двигуна літака авіакомпанії United Airlines.

    Літак вилетів із Денвера й прямував на Гонолулу, Гаваї, але після зльоту загорівся один із двигунів. Літак, на борту якого перебував 231 пасажир та 10 членів екіпажу, вдалося посадити.

    Того ж дня ще один Boeing втратив двигун у повітрі. Цього разу над Нідерландами

    Теги: пожежа Полтава США політ літак Boeing
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies