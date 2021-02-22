США перевірять всі літаки Boeing 777 після загоряння у повітрі двигуна
21 лютого у небі над Колорадо загорівся двигун літака Boeing 777
Експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах моделі Boeing 777
Федеральне управління цивільної авіації США вирішило перевірити всі літаки моделі Boeing 777 після того, як двигун одного з лайнерів загорівся під час польоту.
В оприлюдненій заяві відзначається, що експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах цієї моделі.
«Я доручив видати надзвичайну директиву, що вимагає почати негайні перевірки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000. Це може означати, що деякі літаки будуть вилучені з експлуатації», – заявив глава авіарегулятора Стів Діксон.
Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL— The FAA (@FAANews) February 21, 2021
Нагадаємо, 21 лютого в американському місті Брумфілд, штат Колорадо, поблизу житлових будинків впали уламки двигуна літака авіакомпанії United Airlines.
Літак вилетів із Денвера й прямував на Гонолулу, Гаваї, але після зльоту загорівся один із двигунів. Літак, на борту якого перебував 231 пасажир та 10 членів екіпажу, вдалося посадити.
Того ж дня ще один Boeing втратив двигун у повітрі. Цього разу над Нідерландами