США перевірять всі літаки Boeing 777 після загоряння у повітрі двигуна

Експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах моделі Boeing 777

Федеральне управління цивільної авіації США вирішило перевірити всі літаки моделі Boeing 777 після того, як двигун одного з лайнерів загорівся під час польоту.

В оприлюдненій заяві відзначається, що експерти перевірять лопаті вентилятора, які є тільки в двигунах цієї моделі.

«Я доручив видати надзвичайну директиву, що вимагає почати негайні перевірки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000. Це може означати, що деякі літаки будуть вилучені з експлуатації», – заявив глава авіарегулятора Стів Діксон.

Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL — The FAA (@FAANews) February 21, 2021

Нагадаємо, 21 лютого в американському місті Брумфілд, штат Колорадо, поблизу житлових будинків впали уламки двигуна літака авіакомпанії United Airlines.

Літак вилетів із Денвера й прямував на Гонолулу, Гаваї, але після зльоту загорівся один із двигунів. Літак, на борту якого перебував 231 пасажир та 10 членів екіпажу, вдалося посадити.

Того ж дня ще один Boeing втратив двигун у повітрі. Цього разу над Нідерландами