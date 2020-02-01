Стало відомо, як технології змінять світ у найближчі десять років



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У найближчі роки люди стануть менш зайнятими: більшість справ виконуватимуть спецпрограми, а наші можливості значно розширяться завдяки нейросистемам, - футуролог

Американський футуролог Пітер Діамандіс зробив прогнози до 2030 року

Футуролог вважає, що до 2030 року рівень прогресу буде приблизно таким, як за останнє століття. Зокрема, продовжать стрімко розвиватися комунікаційні мережі, сенсори, роботи, доповнена і віртуальна реальність.

«У найближчі роки люди стануть менш зайнятими: більшість справ виконуватимуть спецпрограми, а наші можливості значно розширяться завдяки нейросистемам. Не за горами масове використання пристроїв, якими можна буде керувати без рук», - стверджує Діамандіс.

За його словами, вчені вже зараз інтенсивно працюють над створенням штучного інтелекту. «За 10 років він стане окремою системою», - вважає футуролог.

На думку Діамандіса, поява комп'ютерного мозку не призведе до скорочення робочих місць, а навпаки – допомагатиме там, де людині буде складно або небезпечно.

«Штучний інтелект стане незамінним і в медицині майбутнього. Завдяки спеціальним алгоритмам лікарі все більше почнуть запобігати хворобам, а не лікувати», - прогнозує футуролог.