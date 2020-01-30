Google створює новий додаток, що об’єднає поштовий сервіс з месенджером



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Додаток увійде в уже існуючий пакет G Suite, за яким стоїть команда хмарних сервісів Google Cloud

Новий додаток об’єднає поштовий сервіс Gmail, хмарне сховище Google Drive, а також месенджери Hangouts Chat і Hangouts Mee

Компанія Google прямо зараз займається розробкою нового універсального комунікаційного додатка, що об’єднає поштовий сервіс Gmail, хмарне сховище Google Drive, а також месенджери Hangouts Chat і Hangouts Mee.

Згідно з наявними даними, новинка буде в першу чергу націлена на корпоративні рішення на кшталт Slack і Microsoft Teams.

Додаток увійде в уже існуючий пакет G Suite, за яким стоїть команда хмарних сервісів Google Cloud.

Нагадаємо, що звичний всім нам Hangouts для корпоративних користувачів у 2017 році розділився на Hangouts Meet і Hangouts Chat. Звичайні ж користувачі на заміну старому месенджеру отримали більш нові рішення в особі Duo і Allo. Правда, вже в березні 2019 року проект Allo був закритий, а замість нього компанія тепер має намір використовувати стандартний додаток Messages для Android. Duo ж все ще продовжує жити і процвітати.

Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби з залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».

Нагадаємо, Google оголосила дату виходу Android 11.