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    Технології

    Google створює новий додаток, що об’єднає поштовий сервіс з месенджером

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    Додаток увійде в уже існуючий пакет G Suite, за яким стоїть команда хмарних сервісів Google Cloud - Google створює новий додаток, що об’єднає поштовий сервіс з месенджером
    Додаток увійде в уже існуючий пакет G Suite, за яким стоїть команда хмарних сервісів Google Cloud

    Новий додаток об’єднає поштовий сервіс Gmail, хмарне сховище Google Drive, а також месенджери Hangouts Chat і Hangouts Mee

    Компанія Google прямо зараз займається розробкою нового універсального комунікаційного додатка, що об’єднає поштовий сервіс Gmail, хмарне сховище Google Drive, а також месенджери Hangouts Chat і Hangouts Mee.

    Згідно з наявними даними, новинка буде в першу чергу націлена на корпоративні рішення на кшталт Slack і Microsoft Teams.

    Додаток увійде в уже існуючий пакет G Suite, за яким стоїть команда хмарних сервісів Google Cloud.

    Нагадаємо, що звичний всім нам Hangouts для корпоративних користувачів у 2017 році розділився на Hangouts Meet і Hangouts Chat. Звичайні ж користувачі на заміну старому месенджеру отримали більш нові рішення в особі Duo і Allo. Правда, вже в березні 2019 року проект Allo був закритий, а замість нього компанія тепер має намір використовувати стандартний додаток Messages для Android. Duo ж все ще продовжує жити і процвітати.

    Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби з залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».

    Нагадаємо, Google оголосила дату виходу Android 11.

    Google технології Microsoft
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