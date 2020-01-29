Топ-20 найбільш завантажуваних додатків в 2019-му році - дослідження



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TikTok за рік після запуску, обігнав Instagram, порушивши домінування Facebook в сфері соцмереж у всьому світу

Додатки перетворилися в найбільшу споживчу екосистему на планеті

У 2019 році користувачі майже 900 млн раз завантажили додаток WhatsApp. На другому місці за кількістю завантажень опинився TikTok, а на третьому - Facebook Messenger.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на дані дослідження Sensor Tower.

У загальному рейтингу враховувалися завантаження і з App Store, і з Google Play.

Якщо розглядати окремо, то на iOS-пристроях в 2019 році першим був саме TikTok.

TikTok за рік після запуску, обігнав Instagram, порушивши домінування Facebook в сфері соцмереж у всьому світу.

У 2019 -му виручка китайської платформи склала $117 млн - в п'ять разів більше, ніж за 2018 рік.

Незважаючи на те, що Facebook Messenger поступився другим рядком китайській соцмережі, на частку компанії припадає 4 позиції в топ-20.

Крім месенджерів WhatsApp і Facebook Messenger, в рейтингу найбільш скачуваних - Facebook app і Instagram (4 і 5 місце).

Як повідомляється в дослідженні, сумарна кількість завантажень додатків в 2019 році зросла до 115 млрд: 31 млрд - в App Store і 84 млрд - в Google Play.

Додатки перетворилися в найбільшу споживчу екосистему на планеті: очікується, що до 2021 року загальносвітова виручка від додатків досягне $6,3 трильйона.