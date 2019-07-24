У Boeing заявили про проблеми з новим 777X



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Boeing-777X

Компанія відклала перший політ нового лайнера до початку наступного року через проблеми з розробкою двигуна

Авіабудівна корпорація Boeing відкладе перший політ нового лайнера Boeing-777X до початку 2020 року у зв'язку з проблемами з розробкою двигуна.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву компанії.

«Про проблеми з новою моделлю літака в червні інформувало агентство Reuters. За його даними, неполадки з двигунами, розробленими спеціально для 777X, виявилися при тестуванні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спочатку перший політ лайнера 777X був запланований на осінь 2019 року, а перші поставки замовникам очікувалися у 2020 році.

У березні телеканал CNN повідомляв про першої презентації новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - найдовшого пасажирського літака у світі. За інформацією телекомпанії, нова модель має стати найбільшим у світі пасажирським літаком з двома двигунами.

Також нагадаємо, що літаки Boeing 737 Max наступного року можуть відновити польоти.

До слова, лоукостер Flyadeal вже відмовився від нового Boeing 737 Max.

Нагадаємо, голова ради директорів компанії Boeing Денніс Мюленбург попросив пробачення в рідних людей, які загинули в авіакатастрофах літаків моделі 737 Mах в Ефіопії й Індонезі

До слова, МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX.



