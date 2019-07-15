Літаки Boeing 737 Max наступного року можуть відновити польоти



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Boeing має усунути неполадки в програмному забезпеченні літаків

За останні пів року в світі зафіксовано дві авіакатастрофи за участю Boeing 737 Max

Компанія Boeing відновить використання моделей літаків 737 Max не раніше 2020 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що раніше цього терміну компанія не встигне усунути неполадки в програмному забезпеченні літаків.

Також на терміни можуть вплинути зміни в керівництві Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

До слова, лоукостер Flyadeal вже відмовився від нового Boeing 737 Max.

Нагадаємо, голова ради директорів компанії Boeing Денніс Мюленбург попросив пробачення в рідних людей, які загинули в авіакатастрофах літаків моделі 737 Mах в Ефіопії й Індонезі

До слова, МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX.

Раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Також компанія Boeing досягла «стабільного прогресу» в оновленні програмного забезпечення літаків 737 Mах.

Нагадаємо, Boeing-737 Mах 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Mах 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.