Літаки Boeing 737 Max наступного року можуть відновити польоти
Boeing має усунути неполадки в програмному забезпеченні літаків
За останні пів року в світі зафіксовано дві авіакатастрофи за участю Boeing 737 Max
Компанія Boeing відновить використання моделей літаків 737 Max не раніше 2020 року.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що раніше цього терміну компанія не встигне усунути неполадки в програмному забезпеченні літаків.
Також на терміни можуть вплинути зміни в керівництві Федерального управління цивільної авіації США (FAA).
До слова, лоукостер Flyadeal вже відмовився від нового Boeing 737 Max.
Нагадаємо, голова ради директорів компанії Boeing Денніс Мюленбург попросив пробачення в рідних людей, які загинули в авіакатастрофах літаків моделі 737 Mах в Ефіопії й Індонезі
До слова, МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX.
Раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.
Також компанія Boeing досягла «стабільного прогресу» в оновленні програмного забезпечення літаків 737 Mах.
Нагадаємо, Boeing-737 Mах 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.
Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 Mах 9.
Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 Max та 737-9 Max.