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    У кіберполіції порадили українцям, як створити надійний пароль

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    Пароль не можна зберігати записаним у відкритому вигляді біля комп'ютера

    Надійні паролі до акаунтів у соцмережах чи системах інтернет-банкінгу дозволяють зберегти конфіденційні персональні дані користувача, а також його гроші від шахраїв. Про це йдеться у повідомленні кіберполіції.

    «Password, qwertry, 123456…Щиро сподіваємось, що ви не використовуєте для своїх акаунтів подібні паролі«, – зазначають правоохоронці.

    Пароль є надійним, якщо він відповідає таким критеріям:

    - містить не менше восьми символів;

    - має літери верхнього та нижнього регістру (великі та маленькі);

    - містить цифри;

    - використовується винятково для одного з облікових записів.

    Пароль не можна зберігати записаним у відкритому вигляді біля комп'ютера. Також його не варто надсилати у месенджерах.

    У разі підозри щодо компрометації пароля, його необхідно негайно замінити.

    Правила платіжної безпеки

    Дотримання правил платіжної безпеки мінімізує ризики викрадення грошей з банківської картки.

    У кіберполіції нагадують про такі правила:

    - не можна передавати нікому дані своєї банківської картки, особливо CVV- та PIN-код, а також одноразові паролі з sms. Варто пам'ятати, що працівники банків ніколи не запитують таку інформацію;

    - для онлайн-шопінгу доцільно відкрити віртуальну картку та переказувати на неї лише суму, необхідну для оплати;

    - якщо ваш банк пропонує функцію динамічного CVV – не нехтуйте такою пропозицією. Динамічний CVV – це тризначний код картки, який використовується під час інтернет-покупок. Якщо цю функцію активувати, то щогодини CVV картки змінюватиметься, а дізнатися актуальний CVV можна в мобільному застосунку;

    - для платежів або переказів можна користуватися лише перевіреними сервісами, які мають захищений протокол (https://);

    - варто встановити мінімальні ліміти на операції за карткою;

    - завжди потрібно підключати послугу мобільного банкінгу;

    - у мобільного оператора необхідно відключити можливість віддаленої заміни sim-картки.

    Також рекомендується мати окремий фінансовий номер телефону, який би не використовувався для спілкування та авторизації у соцмережах.

    Що робити тим, хто все ж став жертвою шахраїв

    Якщо людина стала жертвою шахраїв, їй необхідно звернутися до кіберполіції за номером 0 800 505 170 або за допомогою форми зворотного зв'язку на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

    Також у розділі «контакти« на сайті відомства є номери телефонів регіональних підрозділів кіберполіції.

    За тим самим номером телефону (0 800 505 170) можна дізнатися про стан розгляду поданого раніше електронного звернення чи отримати консультацію спеціаліста сервісної служби кіберполіції. З цією ж метою можна надіслати електронного листа на поштову скриньку: [email protected]

    Теги: гроші викрадення час
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