У кіберполіції порадили українцям, як створити надійний пароль

Пароль не можна зберігати записаним у відкритому вигляді біля комп'ютера

Надійні паролі до акаунтів у соцмережах чи системах інтернет-банкінгу дозволяють зберегти конфіденційні персональні дані користувача, а також його гроші від шахраїв. Про це йдеться у повідомленні кіберполіції.

«Password, qwertry, 123456…Щиро сподіваємось, що ви не використовуєте для своїх акаунтів подібні паролі«, – зазначають правоохоронці.

Пароль є надійним, якщо він відповідає таким критеріям:

- містить не менше восьми символів;

- має літери верхнього та нижнього регістру (великі та маленькі);

- містить цифри;

- використовується винятково для одного з облікових записів.

Пароль не можна зберігати записаним у відкритому вигляді біля комп'ютера. Також його не варто надсилати у месенджерах.

У разі підозри щодо компрометації пароля, його необхідно негайно замінити.

Правила платіжної безпеки

Дотримання правил платіжної безпеки мінімізує ризики викрадення грошей з банківської картки.

У кіберполіції нагадують про такі правила:

- не можна передавати нікому дані своєї банківської картки, особливо CVV- та PIN-код, а також одноразові паролі з sms. Варто пам'ятати, що працівники банків ніколи не запитують таку інформацію;

- для онлайн-шопінгу доцільно відкрити віртуальну картку та переказувати на неї лише суму, необхідну для оплати;

- якщо ваш банк пропонує функцію динамічного CVV – не нехтуйте такою пропозицією. Динамічний CVV – це тризначний код картки, який використовується під час інтернет-покупок. Якщо цю функцію активувати, то щогодини CVV картки змінюватиметься, а дізнатися актуальний CVV можна в мобільному застосунку;

- для платежів або переказів можна користуватися лише перевіреними сервісами, які мають захищений протокол (https://);

- варто встановити мінімальні ліміти на операції за карткою;

- завжди потрібно підключати послугу мобільного банкінгу;

- у мобільного оператора необхідно відключити можливість віддаленої заміни sim-картки.

Також рекомендується мати окремий фінансовий номер телефону, який би не використовувався для спілкування та авторизації у соцмережах.

Що робити тим, хто все ж став жертвою шахраїв

Якщо людина стала жертвою шахраїв, їй необхідно звернутися до кіберполіції за номером 0 800 505 170 або за допомогою форми зворотного зв'язку на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Також у розділі «контакти« на сайті відомства є номери телефонів регіональних підрозділів кіберполіції.

За тим самим номером телефону (0 800 505 170) можна дізнатися про стан розгляду поданого раніше електронного звернення чи отримати консультацію спеціаліста сервісної служби кіберполіції. З цією ж метою можна надіслати електронного листа на поштову скриньку: [email protected]