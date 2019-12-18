У Китаї вже наступного року збираються запустти джерело невичерпної і дешевої енергії



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Китайці у 2020 році запустять «штучне сонце» - реактор ядерного синтезу

Китай готується у 2020 році почати операції в своєму «штучному сонці» - реакторі ядерного синтезу, що виробляє енергію шляхом повторення процесів всередині зірки в центрі нашої Сонячної системи.

В разі успіху, проект може наблизити вчених до отримання майже невичерпної, дешевої й чистої енергії.

Як пише Newsweek, китайський реактор має назву HL-2M Tokamak. Його будівництво – це частина проекту «Передового надпровідного проекту Токамак», який був запущений в 2006 році.

У Китайській національній ядерній корпорації оголосили, що до кінця року реактор буде добудований. В червні всі системи були встановлені, й після того робота над HL-2M продовжувалася «спокійно».

Голова Південно-західного інституту фізики Дуан Сюру, який працює на корпорацію, оголосив, що реактор буде запущений в 2020 році.

Про це він оголосив на цьогорічній конференцій China Fusion Energy, на якій він пояснив присутнім, як нова установка досягне температури понад 200 мільйонів градусів за Цельсієм. Ця температура в 13 разів вища, ніж в центрі Сонця. Попередні установки, розроблені в рамках подібних експериментів, досягали 100 мільйонів градусів за Цельсієм.

Ядерний синтез – це реакція, яка живить Сонце. В ході неї два легших атомних ядра формують більш важке. При цьому виділяється велика кількість енергії. На Сонці, в ядрі якого температура сягає 15 мільйонів градусів за Цельсієм, ядра водню об’єднуються, щоб утворити гелій. Щоб відтворити процес на Землі, вчені повинні нагріти паливо, тобто види водню, до температури понад 100 мільйонів градусів. В цій точці паливо стає плазмою. Цю надзвичайно гарячу плазму потрібно стабілізувати. І один з методів, які розробили вчені, називається токамак. Це пристрій у формі пончика. Він використовує магнітні поля, щоб стабілізувати плазму, щоб реакція відбувалася, а енергія виділялася. Однак, плазма схильна продукувати спалахи. Коли вони торкаються стінок реактора, це може пошкодити пристрій.

Видання пояснює, що вченим на даний момент вдалося досягти стабільного ядерного синтезу. Але, нажаль, витратна енергія перевищувала ту, яку вдалося таким чином генерувати. За словами ядерного фізика з Управління атомної енергетики Великої Британії Джеймса Гаррісона, китайський проект HL-2M Tokamak відрізняється від інших подібних пристроїв більшою гнучкістю магнітного поля. Завдяки цьому вчені зможуть захистити реактор зсередини, коли він працює на високій потужності.

