Німецький автогігант запустить у Катарі безпілотні автобуси



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На дороги Дохи мікроавтобуси можуть виїхати у 2021 році

Загалом 35 автономних чотиримісних мікроавтобуси ID Buzz працюватимуть у столиці Катару Дохи

Volkswagen Group і Катар домовилися про розробку системи громадського транспорту з автономними автобусами для столиці держави.

Закрите тестування має розпочатися в 2020 році, а випробування на дорогах міста можуть початися в 2021 році.

Зазначається, що загалом 35 автономних чотиримісних мікроавтобуси ID Buzz працюватимуть у столиці Катару Дохи. На підлозі фіксовані маршрути в районі Westbay, в той час як автобуси Scania будуть обслуговувати великі групи. VIA MOIA і Audi AID будуть створювати програмне забезпечення, необхідне для запуску служби.

Це може стати для концерну Volkswagen відмінною можливістю показати, що його громадський транспорт без водія може працювати в реальних ситуаціях. При цьому Катар також є ідеальним випробувальним полігоном з доглянутими дорогами і відсутністю снігу. В інших частинах світу компанії може бути складніше, принаймні, поки технологія не буде готова впоратися з несприятливими погодними умовами.

Раніше повідомлялося, що Audi, що теж входить до концерну Volkswagen, збирається виділити $ 16 млрд на розвиток безпілотних автомобілів. Крім Volkswagen, розвивати справжні автопілоти збираються Volvo, Mercedes-Benz і Google.

Додамо, низка автовиробників працюють над автономними літаючими автомобілями, що можна використовувати в якості таксі і для спільних поїздок. Вони бачать літаючі таксі в якості рішення для мобільності в переповнених містах, тому що вони можуть літати над перевантаженими дорогами.

Зокрема, Daimler придбала частку в німецькому стартапі в сфері повітряного таксі під назвою Volocopter, а Aston Martin в минулому році представила концепцію Volante Vision Concept на авіасалоні в Фарнборо в Англії. Китайська Zhejiang Geely Holding Group, батьківська компанія Volvo Cars, в 2017 році купила Terrafugia, американського розробника літаючих автомобілів.