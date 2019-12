SpaceX вивела на орбіту японсько-сінгапурський супутник зв'язку

Супутник призначений для надання послуг широкосмугового доступу в інтернет в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту у вівторок японсько-сінгапурський телекомунікаційний супутник JCSat-18/Kacific-1.

Про це повідомляє в Twitter SpaceX.

Запуск здійснили в 02.10 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у США.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third landing of this booster pic.twitter.com/K1x0K2oFgq