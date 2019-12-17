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    Технології

    SpaceX вивела на орбіту японсько-сінгапурський супутник зв'язку

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    Запуск Falcon 9 з мису Канаверал - SpaceX вивела на орбіту японсько-сінгапурський супутник зв'язку
    Запуск Falcon 9 з мису Канаверал

    Супутник призначений для надання послуг широкосмугового доступу в інтернет в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

    Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту у вівторок японсько-сінгапурський телекомунікаційний супутник JCSat-18/Kacific-1.

    Про це повідомляє в Twitter SpaceX.

    Запуск здійснили в 02.10 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у США.

    Супутник призначений для надання послуг широкосмугового доступу в інтернет в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

    JCSat-18/Kacific-1 створений американською корпорацією Boeing, а належить японській компанії SKY Perfect JSAT Corp. і сінгапурській компанії Kacific Broadband Satellites. Його вага - 6.5 тонни.

    США інтернет технології космос SpaceX Falcon
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