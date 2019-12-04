  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Microsoft визнала, що існує серйозна проблема у Windows 10

    • Розсилка
    Порт Thunderbolt є не у всіх пристроїв під Windows 10, а лише у 5% користувачів - Microsoft визнала, що існує серйозна проблема у Windows 10
    Порт Thunderbolt є не у всіх пристроїв під Windows 10, а лише у 5% користувачів

    Йдеться про проблему з підключенням зовнішніх пристроїв через порт Thunderbolt

    Днями компанія Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена. Про це повідомляє офіційний блог корпорації.

    Користувачі Windows 10 з версіями 1 909, 1903, 1809, 1803 і 1709, які активували режим «Швидкий запуск» всі стикаються з цим багом. Йдеться про проблему з підключенням зовнішніх пристроїв через порт Thunderbolt, таких як клавіатури, миші, та іншої подібної периферії.

    Ті, хто зіткнувся з цією проблемою, стверджують, що підключені за допомогою Thunderbolt прилади раптово відключаються, хоча вони залишаються присутніми в диспетчері пристроїв і відображаються там. Перепідключення не допомагає. Замість цього Microsoft рекомендує просто перезавантажувати комп'ютер.

    З огляду на те, що порт Thunderbolt є не у всіх пристроїв під Windows 10, а лише у 5% користувачів, то проблема не набула масового характеру. Microsoft навіть не реалізувала його підтримку у фірмовій лінійці пристроїв Surface.

    Нагадаємо, що раніше оновлення для Windows 10 зламало важливу функцію. У той же час Windows 10 почав отримувати листопадове оновлення 1909 з новими функціями.

    технології Microsoft
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ