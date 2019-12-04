Microsoft визнала, що існує серйозна проблема у Windows 10



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Порт Thunderbolt є не у всіх пристроїв під Windows 10, а лише у 5% користувачів

Йдеться про проблему з підключенням зовнішніх пристроїв через порт Thunderbolt

Днями компанія Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена. Про це повідомляє офіційний блог корпорації.

Користувачі Windows 10 з версіями 1 909, 1903, 1809, 1803 і 1709, які активували режим «Швидкий запуск» всі стикаються з цим багом. Йдеться про проблему з підключенням зовнішніх пристроїв через порт Thunderbolt, таких як клавіатури, миші, та іншої подібної периферії.

Ті, хто зіткнувся з цією проблемою, стверджують, що підключені за допомогою Thunderbolt прилади раптово відключаються, хоча вони залишаються присутніми в диспетчері пристроїв і відображаються там. Перепідключення не допомагає. Замість цього Microsoft рекомендує просто перезавантажувати комп'ютер.

З огляду на те, що порт Thunderbolt є не у всіх пристроїв під Windows 10, а лише у 5% користувачів, то проблема не набула масового характеру. Microsoft навіть не реалізувала його підтримку у фірмовій лінійці пристроїв Surface.

Нагадаємо, що раніше оновлення для Windows 10 зламало важливу функцію. У той же час Windows 10 почав отримувати листопадове оновлення 1909 з новими функціями.