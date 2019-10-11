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    Технології

    Sony повідомила про випуск приставки нового покоління в кінці 2020 року

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    Нові ігрові консолі PlayStation не виходили протягом останніх семи років - Sony повідомила про випуск приставки нового покоління в кінці 2020 року
    Нові ігрові консолі PlayStation не виходили протягом останніх семи років

    Новинка з'явиться у продажу під час свят в кінці наступного року

    Компанія Sony повідомила про вихід приставки нового покоління PlayStation 5.

    Про Це повідомляє NHK.

    «Продажі стартують у наступному році. Нові ігрові консолі PlayStation не виходили протягом останніх семи років. Новинка з'явиться у продажу під час свят в кінці наступного року», - йдеться у повідомленні.

    Нова консоль володітиме декількома інноваційними рисами, наприклад, функцією вібрації, яка дозволить гравцям яскравіше відчути атмосферу гри. Також приставка буде сумісна з дисплеями високого розширення 8K.

    У Sony поки не називають ціну PlayStation 5 і точну дату її виходу.

    Sony протягом багатьох років є лідером в ігровій індустрії. Попередня випущена компанією консоль PlayStation 4 була продана в кількості більше 100 млн екземплярів по всьому світу.

    технології
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