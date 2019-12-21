Microsoft підготувала неприємне оновлення для Windows



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Microsoft влаштувала неприємний сюрприз користувачам ОС Windows і браузера Chrome

Користувачів операційної системи переведуть в обов’язковому порядку на браузер Edge, створений на базі платформи Chromium.

Про це повідомляє Windows Latest.

15 січня 2020 року вийде нове оновлення ОС Windows 10 і браузер Edge з’явиться у всіх користувачів.

Це оновлення з’явиться у всіх, у кого Windows 10 версії 1803 (April 2018 Update) і вище. Браузер Edge встановиться в фоновому режимі, і користувачі не зможуть зберегти і продовжити користуватися старою версією браузера Chrome.

Нагадаємо, Microsoft визнала, що існує серйозна проблема у Windows 10.

Як повідомлялося, WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з наступного року.