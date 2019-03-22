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    Технології

    У Норвегії таксисти на електрокарах першими в світі зможуть заряджати автомобілі без дротів

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    Вже з 2023 року всі таксі в Осло матимуть нульову емісію вуглекислого газу - У Норвегії таксисти на електрокарах першими в світі зможуть заряджати автомобілі без дротів
    Вже з 2023 року всі таксі в Осло матимуть нульову емісію вуглекислого газу

    У проекті використовуватимуть індукційну технологію з встановленням зарядних пластин на стоянках для таксі

    У столиці Норвегії Осло у найближчі роки встановлять бездротові системи зарядки для електричних таксі, що зробить процес швидшим і ефективнішим. Про це повідомляє Reuters.

    Як зазначається, у проекті використовуватимуть індукційну технологію з встановленням зарядних пластин на стоянках для таксі. «Вони будуть під’єднані до приймачів, встановлених безпосередньо в самих електромобілях», - йдеться у повідомленні.

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    Вже з 2023 року всі таксі в Осло матимуть нульову емісію вуглекислого газу, а до 2025 року Норвегія планує, що всі нові автомобілі будуть мати ще й нульову емісію парникових газів.

    Повідомляється, що досі головною перепоною на шляху до електрифікації таксі була інфраструктура, оскільки таксистам доводилось надто довго шукати зарядну станцію або пристрій, а потім ще чекати, доки автомобіль зарядиться.

    Як відомо, у Норвегії найвищий у світі рівень володіння електрокарами, зокрема, завдяки пільгам, таким, як безкоштовні або пільгові дорожні збори, парковка та інші.

    Станом на минулий рік, майже кожен третій автомобіль, проданий у країні, був електричним.

    Нагадаємо, в 2018 році українці купили електрокарів майже вдвічі більше, ніж у 2017 році.

    У січні 2019 року в Україні поставили на облік 441 електромобіль, що у 2,3 раза більше, ніж у січні 2018 року.

    До кінця 2022 року буде діяти норма, що звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу.

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