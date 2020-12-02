У Пуерто-Рико зруйнувався гігантський телескоп

Телескоп Аресібо був найбільшим радіотелескопом із однією тарілкою у світі кілька десятиліть

У Пуерто-Рико повністю зруйнувався знаменитий радіотелескоп Аресібо – його платформа впала на відбивач.

Про це повідомляє Національний науковий фонд США.

«Інструментальна платформа радіотелескопа діаметром у 305-метрів в обсерваторії Аресібо, що в Пуерто-Рико, минулої ночі впала. Під час інциденту ніхто не постраждав. На даний момент фахівці працюють над вивченням ситуації та пошуком причин обвалення. Пріоритетом залишається безпека працівників. Більше деталей буде згодом», – йдеться в повідомленні.

Рішення про закриття телескопа ухвалили ще в листопаді після серії аварій. Один із кабелів телескопа Аресібо лопнув у серпні – він обірвався і утворив дірку в тарілці. Інженери дійшли висновку, що інші кабелі слабші, ніж вважалося до цього, вони вже демонструють небезпечні дрібні розриви. Тому телескоп вирішено закрити.

Аресібо працював 57 років. Він був найбільшим радіотелескопом із однією тарілкою у світі кілька десятиліть, поки в 2016 році в Китаї не був побудований 500-метровий сферичний телескоп.

До слова, австралійський телескоп створив карту з трьома мільйонами галактик.