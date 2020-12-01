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    У світі

    Австралійський телескоп створив карту з трьома мільйонами галактик

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    Вчені за допомогою карти будуть відслідковувати рух галактик і їх зміну - Австралійський телескоп створив карту з трьома мільйонами галактик
    Вчені за допомогою карти будуть відслідковувати рух галактик і їх зміну

    Телескоп створив карту за рекордні 300 годин, тобто за два тижні

    Австралійські вчені за допомогою надпотужного телескопа системи ASKAP створили інтерактивну карту Всесвіту, на яку нанесли понад три мільйони галактик. Про це йдеться у повідомленні австралійського Національного наукового агентства (CSIRO).

    ASKAP проводив таку швидкісну роботу вперше. Телескоп зміг захопити 83% неба та обробив дані за допомогою нового програмного забезпечення, яке дозволило отримати панорамні знімки з високим ступенем деталізації. Карту зробили з 903 знімків. У CSIRO зазначили, що інші великі телескопи можуть повторити подібне обробивши не менше 10 тисяч зображень. При цьому, на карту такого масштабу піде близько року.

    Як пише The Guardian, гендиректор CSIRO Ларрі Маршалл розповів, що дані ASKAP генерувалися швидше, ніж інтернет-трафік Австралії. Програмне забезпечення опрацювало 13,5 ексабайтів (13,5 млрд гігабайт) даних телескопа. При цьому, майже кожна яскрава точка на карті – це галактика, а не зірка.

    Вчені за допомогою карти будуть відслідковувати рух галактик і їх зміну. У Майбутньому вони планують відкрити десятки мільйонів нових галактик.

    Нагадаємо, що NASA показало у космосі Різдвяну ялинку.

    Теги: Австралія космос Twitter
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