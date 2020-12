Австралійський телескоп створив карту з трьома мільйонами галактик

Австралійські вчені за допомогою надпотужного телескопа системи ASKAP створили інтерактивну карту Всесвіту, на яку нанесли понад три мільйони галактик. Про це йдеться у повідомленні австралійського Національного наукового агентства (CSIRO).

ASKAP проводив таку швидкісну роботу вперше. Телескоп зміг захопити 83% неба та обробив дані за допомогою нового програмного забезпечення, яке дозволило отримати панорамні знімки з високим ступенем деталізації. Карту зробили з 903 знімків. У CSIRO зазначили, що інші великі телескопи можуть повторити подібне обробивши не менше 10 тисяч зображень. При цьому, на карту такого масштабу піде близько року.

Today is a special day for astronomy as we release the results of our ASKAP telescope's first survey of the southern sky. What used to take years, can now be done in days revealing more of the Universe - about a million times more!https://t.co/dzPXzCceil pic.twitter.com/kySCWDd5Si